Удари КАБ по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (відео)

Події 07:12   01.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удари росіян зафіксували у місті близько 02:00. 

Спочатку КАБи вдарили по Київському району. А невдовзі мер Ігор Терехов повідомив, що на найближче передмістя летить балістика. 

Однак удари балістики прийшлися лише по області. Усі вибухи, що лунали у Харкові, – «прильоти» авіабомб. Окрім Київського району, вночі ворог атакував також і Салтівський. 

Обстріл міста тривав близько години. За цей час у деяких районах Харкова виникали перебої зі світлом. Також спалахнув найбільший ринок, гаражний кооператив, зруйновані будинки. Попередньо, обійшлося без загиблих, але є інформація про шістьох поранених. Постраждалих, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, госпіталізували.

За інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, один із поранених – правоохоронець.

Різних травм зазнали шестеро осіб: жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, решту було госпіталізовано“, – уточнили в поліції.

Терехов зазначив, що у місті є три обстріляні локації. На цей час відомо про чотири “прильоти” в Харкові.

Відео: пресслужба ХМР

Дуже багато людей опинилися буквально без нічого, вщент згоріли їхні павільйони торгівельні. Крім цього, один приватний будинок вщент зруйнований. Дуже багато будинків приватних постраждали, вибиті вікна в багатоповерхівках. Крім цього, постраждали входи в метрополітен. Дуже багато розтрощених автівок. Також постраждав кооператив, в якому знаходились автівки. Тому така ситуація. Зараз працюють наші комунальні служби, працюють пожежники щодо локалізації наслідків пожежі, для того, щоб якнайшвидше все зробити“, – сказав Терехов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
