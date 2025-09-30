Як відновили розбитий авіабомбою будинок біля автовокзалу в Харкові (до/після)

Харківська мерія опублікувала фото проміжного етапу відновлювальних робіт на Аерокосмічному проспекті. Відтворюють будинок, що обвалився рік тому. МГ “Об’єктив” порівняла вигляд до та після.

У Харківській міськраді наголосили: КАБ зруйнував у житловому будинку перекриття, перегородки, зовнішні стіни, дах. Також повилітали вікна та двері.

“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, після демонтажу аварійних конструкцій будівельники відновили перекриття, стіни, дах і скління. Станом на сьогодні виконано 95% робіт з відновлення фасаду – його утеплюють і фарбують. Після завершення капремонту будинок стане енергоефективним. Проєктом також передбачено декоративне оздоблення фасаду з підсвіткою”, – поінформували в міськраді.

Нагадаємо, 22 червня 2024 року російський КАБ уперше долетів до центральної частини Харкова. Удар припав по району Левади – будинку навпроти автовокзалу. Удару по Харкову росіяни завдавали того дня чотирма УМПБ Д30-СН. Три з них влучили по території підприємства в Холодногірському районі. Один – по житловій п’ятиповерхівці на початку Аерокосмічного проспекту. Частина будівлі “склалася”. У результаті, за даними Харківської обласної прокуратури, загинули троє людей (двоє чоловіків та 41-річна жінка, яка під час обстрілу виходила на зупинку біля автовокзалу з тролейбуса). Ще понад 50 харків’ян отримали поранення.