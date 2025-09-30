Как восстановили разбитый авиабомбой дом у автовокзала в Харькове (до/после)

Харьковская мэрия опубликовала фото промежуточного этапа восстановительных работ на Аэрокосмическом проспекте. Отстраивают дом, обрушившийся год назад. МГ «Объектив» сравнила вид до и после.

В Харьковском горсовете отметили: КАБ разрушил в жилом доме перекрытия, перегородки, наружные стены, крышу. Также повылетали окна и двери.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, после демонтажа аварийных конструкций строители восстановили перекрытия, стены, крышу и остекление. На сегодня выполнено 95% работ по восстановлению фасада — его утепляют и окрашивают. После завершения капремонта здание станет энергоэффективным. Проектом также предусмотрена декоративная отделка фасада с подсветкой», — проинформировали в горсовете.

Напомним, 22 июня 2024 года российский КАБ впервые долетел до центральной части Харькова. Удар пришелся по району Левады – дому напротив автовокзала. Удар по Харькову россияне наносили в тот день четырьмя УМПБ Д30-СН. Три из них попали по территории предприятия в Холодногорском районе. Один – по жилой пятиэтажке в начале Аэрокосмического проспекта. Часть дома «сложилась». В результате, по данным Харьковской областной прокуратуры, погибли три человека (двое мужчин и 41-летняя женщина, которая во время обстрела выходила на остановку у автовокзала из троллейбуса). Еще более 50 харьковчан получили ранения.