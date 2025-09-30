Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Как восстановили разбитый авиабомбой дом у автовокзала в Харькове (до/после)

Харьков 18:51   30.09.2025
Оксана Горун
Как восстановили разбитый авиабомбой дом у автовокзала в Харькове (до/после)

Харьковская мэрия опубликовала фото промежуточного этапа восстановительных работ на Аэрокосмическом проспекте. Отстраивают дом, обрушившийся год назад. МГ «Объектив» сравнила вид до и после.

В Харьковском горсовете отметили: КАБ разрушил в жилом доме перекрытия, перегородки, наружные стены, крышу. Также повылетали окна и двери.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, после демонтажа аварийных конструкций строители восстановили перекрытия, стены, крышу и остекление. На сегодня выполнено 95% работ по восстановлению фасада — его утепляют и окрашивают. После завершения капремонта здание станет энергоэффективным. Проектом также предусмотрена декоративная отделка фасада с подсветкой», — проинформировали в горсовете.

Читайте также: Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)

Напомним, 22 июня 2024 года российский КАБ впервые долетел до центральной части Харькова. Удар пришелся по району Левады – дому напротив автовокзала. Удар по Харькову россияне наносили в тот день четырьмя УМПБ Д30-СН. Три из них попали по территории предприятия в Холодногорском районе. Один – по жилой пятиэтажке в начале Аэрокосмического проспекта. Часть дома «сложилась». В результате, по данным Харьковской областной прокуратуры, погибли три человека (двое мужчин и 41-летняя женщина, которая во время обстрела выходила на остановку у автовокзала из троллейбуса). Еще более 50 харьковчан получили ранения.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)
Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)
30.09.2025, 18:29
Новости Харькова — главное 30 сентября: повторный налет «Шахедов»
Новости Харькова — главное 30 сентября: повторный налет «Шахедов»
30.09.2025, 19:02
В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов
В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов
30.09.2025, 15:45
Харьков посреди дня атаковали «Шахеды»: подробности
Харьков посреди дня атаковали «Шахеды»: подробности
30.09.2025, 16:38
Почему не пожизненное — в прокуратуре объяснили приговор за убийство балерины
Почему не пожизненное — в прокуратуре объяснили приговор за убийство балерины
30.09.2025, 17:08
Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области
Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области
30.09.2025, 19:09

Новости по теме:

26.09.2025
На Харьковщине отстроили мост, разрушенный из-за вторжения РФ (фото)
25.09.2025
Действуем добропорядочно — Терехов объяснил, как в Харькове сэкономили 72 млн
24.09.2025
Ракетный удар в 2023-м: на каком этапе восстановления дома в Харькове (фото)
23.09.2025
Почему бизнес возвращается в Харьков — интервью президента АЧР Чумака
22.09.2025
Здание на Сумской в Харькове укрепят за почти 30 млн грн — ХАЦ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Как восстановили разбитый авиабомбой дом у автовокзала в Харькове (до/после)»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия опубликовала фото промежуточного этапа восстановительных работ на Аэрокосмическом проспекте. Отстраивают дом, обрушившийся год назад ".