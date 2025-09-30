Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)

Происшествия 18:29   30.09.2025
Оксана Горун
Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)

В Харькове на фоне тревоги, которая продолжается уже 2,5 часа, вновь завыли сирены. ВС ВСУ одновременно предупредили о двух угрозах.

Дополнено в 18:29. По Харькову после 18:00 российская армия нанесла шесть ударов беспилотниками. Все они пришлись по Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 18:25. Столбы черного дыма поднимаются над Харьковом. Фото и видео постят местные Telegram-каналы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте одного из «прилетов» возник пожар. Информации о пострадавших на данную минуту нет.

Дополнено в 18:12. Предварительно, «прилеты» — в Холодногорском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал он в 18:09.

Налет беспилотников продолжается, в городе слышны взрывы.

18:09. «Группа ударных БпЛА на Харьков, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!» — предупредили Воздушные силы в 18:00.

Также тревогу дали из-за угрозы баллистики.

Следом в городе прогремели взрывы. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, под ударом — Холодногорский район.

Информации о разрушениях и пострадавших еще нет. Данные будут обновляться. Всех призывают находиться в укрытиях.

Читайте также: Харьков посреди дня атаковали «Шахеды»: подробности (дополняется)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)
Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)
30.09.2025, 18:29
Новости Харькова — главное 30 сентября: повторный налет «Шахедов»
Новости Харькова — главное 30 сентября: повторный налет «Шахедов»
30.09.2025, 19:02
В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов
В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов
30.09.2025, 15:45
Харьков посреди дня атаковали «Шахеды»: подробности
Харьков посреди дня атаковали «Шахеды»: подробности
30.09.2025, 16:38
Почему не пожизненное — в прокуратуре объяснили приговор за убийство балерины
Почему не пожизненное — в прокуратуре объяснили приговор за убийство балерины
30.09.2025, 17:08
Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области
Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области
30.09.2025, 19:09

Новости по теме:

23.09.2025
В Харькове – серия взрывов. Город под атакой российских БпЛА
22.09.2025
Харьковщину атакуют «Шахеды»: 22 сентября взрыв прогремел в Изюме
22.09.2025
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов уточнил, где ударила ракета (дополнено)
18.09.2025
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
17.09.2025
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на фоне тревоги, которая продолжается уже 2,5 часа, вновь завыли сирены. ВС ВСУ одновременно предупредили о двух угрозах".