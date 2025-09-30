Еще одна серия взрывов в Харькове, над городом — столбы дыма (обновляется)
В Харькове на фоне тревоги, которая продолжается уже 2,5 часа, вновь завыли сирены. ВС ВСУ одновременно предупредили о двух угрозах.
Дополнено в 18:29. По Харькову после 18:00 российская армия нанесла шесть ударов беспилотниками. Все они пришлись по Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 18:25. Столбы черного дыма поднимаются над Харьковом. Фото и видео постят местные Telegram-каналы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте одного из «прилетов» возник пожар. Информации о пострадавших на данную минуту нет.
Дополнено в 18:12. Предварительно, «прилеты» — в Холодногорском районе Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент информация о пострадавших не поступала», — написал он в 18:09.
Налет беспилотников продолжается, в городе слышны взрывы.
18:09. «Группа ударных БпЛА на Харьков, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги, находитесь в укрытиях!» — предупредили Воздушные силы в 18:00.
Также тревогу дали из-за угрозы баллистики.
Следом в городе прогремели взрывы. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, под ударом — Холодногорский район.
Информации о разрушениях и пострадавших еще нет. Данные будут обновляться. Всех призывают находиться в укрытиях.
