Харьков посреди дня атаковали «Шахеды»: подробности (дополняется)

Около 16:10 в Харькове начали раздаваться взрывы.

Дополнено в 16:38. О «прилете» возле одного из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщил глава Александр Гололобов. Он уточнил, что удар зафиксировали в районе неработающего предприятия. Предварительно, жертв нет.

Дополнено в 16:19. Мэр Харькова Игорь Терехов информирует уже по меньшей мере о четырех ударах по городу.

16:13. Мэр Игорь Терехов сообщает, что над городом фиксируют «Шахеды».

«Предварительно, нанесен удар по городу вражеским боевым БпЛА в Киевском районе», — пишет Терехов.

Позже он сообщил о еще одном «прилете» в Шевченковском районе.

«Шахеды» в Харьковской области начали фиксировать еще около 10:30. С тех пор воздушные силы регулярно сообщали о вражеских БпЛА в регионе.

Напомним, около 15:30 мэр Харькова Игорь Терехов написал, что БпЛА «Молния» атаковал Киевский район.