Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці (доповнюється)
Близько 16:10 у Харкові почали лунати вибухи.
Доповнено о 16:38. Про «приліт» біля одного з населених пунктів Малоданилівської громади повідомив голова Олександр Гололобов. Він уточнив, що удар зафіксували в районі підприємства, що не працює. Попередньо, жертв немає.
Доповнено о 16:19. Мер Харкова Ігор Терехов інформує вже про щонайменше чотири удари по місту.
16:13. Мер Ігор Терехов повідомляє, що над містом фіксують «шахеди».
«Попередньо, завдано удар по місту ворожим бойовим БпЛА у Київському районі», – пише Терехов.
Пізніше він повідомив про ще один «приліт» в Шевченківському районі.
«Шахеди» на Харківщині почали фіксувати ще з близько 10:30. З того часу Повітряні сили регулярно повідомляли про ворожі БпЛА в регіоні.
Нагадаємо, близько 15:30 мер Харкова Ігор Терехов написав, що БпЛА «Молния» атакував Київський район.
Читайте також: Куп’янськ закритий. Що відбувається у місті, розповів Синєгубов (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, новини Харкова, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 16:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:10 у Харкові почали лунати вибухи. ".