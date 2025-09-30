Live
Харків посеред дня атакували «шахеди»: подробиці (доповнюється)

Події 16:38   30.09.2025
Вікторія Яковенко
Близько 16:10 у Харкові почали лунати вибухи. 

Доповнено о 16:38. Про «приліт» біля одного з населених пунктів Малоданилівської громади повідомив голова Олександр Гололобов. Він уточнив, що удар зафіксували в районі підприємства, що не працює. Попередньо, жертв немає.

Доповнено о 16:19. Мер Харкова Ігор Терехов інформує вже про щонайменше чотири удари по місту.

16:13. Мер Ігор Терехов повідомляє, що над містом фіксують «шахеди».

«Попередньо, завдано удар по місту ворожим бойовим БпЛА у Київському районі», – пише Терехов.

Пізніше він повідомив про ще один «приліт» в Шевченківському районі.

«Шахеди» на Харківщині почали фіксувати ще з близько 10:30. З того часу Повітряні сили регулярно повідомляли про ворожі БпЛА в регіоні.

Нагадаємо, близько 15:30 мер Харкова Ігор Терехов написав, що БпЛА «Молния» атакував Київський район.

Читайте також: Куп’янськ закритий. Що відбувається у місті, розповів Синєгубов (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
