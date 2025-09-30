У Харкові – «приліт»: який район атакували, повідомив Терехов
Про удар ворожого дрона повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Доповнено о 15:45. БпЛА «Молния» влучив у дорогу в Київському районі, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих не надходила.
15:32. Близько 15:30 Терехов написав, що БпЛА «Молния» атакував Київський район. Подробиці наразі з’ясовують.
Зазначимо, що тривогу у Харкові оголошували ще о 12:20. Моніторингові канали попереджали про загрозу БпЛА «Молния».
О 12:30 у місті оголосили відбій.
Нагадаємо, з 22 по 28 вересня ворог обстріляв Харків 19 разів, 18 з них – удари «шахедами», ще один – БпЛА типу «Молния», повідомив мер міста Ігор Терехов. Він попередив, що через атаку 23 вересня у Харкові можливі перебої зі світлом. Вранці, 30 вересня, Терехов уточнив, що на даний момент усі райони Харкова – зі світлом. Проте, зазначив міський голова, енергетики заживили абонентів за тимчасовою схемою.
30 Вересня 2025 в 15:45
