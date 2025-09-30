В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов
Об ударе вражеского дрона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Дополнено в 15:45. БпЛА «Молния» попал в дорогу в Киевском районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших не поступала.
15:32. Около 15:30 Терехов написал, что БпЛА «Молния» атаковал Киевский район. Подробности выясняют.
Отметим, что тревогу в Харькове объявляли еще в 12:20. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе БпЛА «Молния».
В 12:30 в городе объявили отбой.
Напомним, с 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов. Он предупредил, что из-за атаки 23 сентября в Харькове могут быть перебои со светом. Утром, 30 сентября, Терехов уточнил, что на данный момент все районы Харькова – со светом. Однако, отметил городской голова, энергетики запитали абонентов по временной схеме.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе вражеского дрона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".