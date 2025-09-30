Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов

Происшествия 15:45   30.09.2025
Виктория Яковенко
В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов

Об ударе вражеского дрона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 15:45. БпЛА «Молния» попал в дорогу в Киевском районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших не поступала.

15:32. Около 15:30 Терехов написал, что БпЛА «Молния» атаковал Киевский район. Подробности выясняют.

Отметим, что тревогу в Харькове объявляли еще в 12:20. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе БпЛА «Молния».

В 12:30 в городе объявили отбой.

Напомним, с 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов. Он предупредил, что из-за атаки 23 сентября в Харькове могут быть перебои со светом. Утром, 30 сентября, Терехов уточнил, что на данный момент все районы Харькова – со светом. Однако, отметил городской голова, энергетики запитали абонентов по временной схеме.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов
В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов
30.09.2025, 15:45
«Это тяжелый путь»: Терехов о сложной ситуации со светом в Харькове
«Это тяжелый путь»: Терехов о сложной ситуации со светом в Харькове
30.09.2025, 11:51
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация с эвакуацией, удар «Молнии»
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация с эвакуацией, удар «Молнии»
30.09.2025, 15:36
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
30.09.2025, 06:00
Купянск закрыт. Что происходит в городе, рассказал Синегубов (видео)
Купянск закрыт. Что происходит в городе, рассказал Синегубов (видео)
30.09.2025, 15:16
Октябрь в Харькове начнется с опасной погоды. Где в Украине выпал снег 📹
Октябрь в Харькове начнется с опасной погоды. Где в Украине выпал снег 📹
30.09.2025, 13:35

Новости по теме:

30.09.2025
Атака БпЛА на Чугуев в июле: экологи назвали ущерб
27.09.2025
Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта
24.09.2025
Ночью под атакой РФ оказался Чугуев, на месте «прилета» начался пожар
19.09.2025
Вражеские БпЛА атаковали Харьков накануне, заявили в прокуратуре (фото)
16.09.2025
Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе вражеского дрона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".