В Харькове – «прилет»: какой район атаковали, сообщил Терехов

Об ударе вражеского дрона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 15:45. БпЛА «Молния» попал в дорогу в Киевском районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших не поступала.

15:32. Около 15:30 Терехов написал, что БпЛА «Молния» атаковал Киевский район. Подробности выясняют.

Отметим, что тревогу в Харькове объявляли еще в 12:20. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе БпЛА «Молния».

В 12:30 в городе объявили отбой.

Напомним, с 22 по 28 сентября враг обстрелял Харьков 19 раз, 18 из них – удары «Шахедами», еще один – БпЛА типа «Молния», сообщил мэр города Игорь Терехов. Он предупредил, что из-за атаки 23 сентября в Харькове могут быть перебои со светом. Утром, 30 сентября, Терехов уточнил, что на данный момент все районы Харькова – со светом. Однако, отметил городской голова, энергетики запитали абонентов по временной схеме.