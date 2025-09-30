«Это тяжелый путь»: Терехов о сложной ситуации со светом в Харькове

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов сообщил, какова ситуация с электроснабжением в городе после вражеских обстрелов.

На данный момент все районы Харькова – со светом. Однако, отметил городской голова, энергетики запитали абонентов по временной схеме.

«Мы помогали им, чтобы можно было подключить все районы города Харькова. Но они работают до сих пор для того, чтобы возобновить стабильное энергоснабжение. Это очень трудный путь, но они проходят его», – отметил Терехов.

Также он напомнил, что после вражеских обстрелов восстанавливают не только электроснабжение, но и дома. Так до выполнения цели (отремонтировать за 2025 год 200 домов), осталось реконструировать еще 50 многоэтажек. Городской голова акцентировал: могли бы и больше, но ограничены в бюджете.

«Конечно, средств не хватает. Если бы у нас была возможность доступа к большим средствам, то мы бы работали на всех домах, которые, к сожалению, получили повреждения. То есть, конечно, средств не хватает. Да, сегодня у нас есть поддержка со стороны правительства как субвенцию в городской бюджет. Кроме этого, мы привлекаем разные фонды, сотрудничаем с фондами, финансовыми институтами для того, чтобы привлечь средства для восстановления, в том числе. Хочу сказать, что если взять убытки, то они составляют практически 10 миллиардов евро. И, как вы понимаете, невозможно сегодня за счет городского бюджета или в целом Украины все это сделать. То есть, мы нуждаемся сегодня в многовекторного финансирования и над этим нужно работать, чтобы находить эти средства, использовать их и для восстановления, и для восстановления инфраструктуры города Харькова. Это очень важно», – добавил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что электричество вернули всем оставшимся без тока харьковчанам в результате массированного удара «Шахедов». Атака, произошедшая вечером 23 сентября, отключила от сети 80 тысяч абонентов. Под ударами находились трансформаторные подстанции, отмечал мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых