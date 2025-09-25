Live
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов

Записано 11:00   25.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Вторые сутки некоторые жители Харькова все еще остаются без света, сообщил мэр Игорь Терехов. 

Во время ночного обстрела 23 сентября россияне повредили трансформаторные подстанции, которые питали некоторые районы в Харькове, объяснил мэр. В результате в городе возникли перебои с электроэнергией, а 80 тысяч жителей и вовсе остались без света.

«Мы работали, работали сотрудники «Харьковоблэнерго», наши коммунальные службы. На данный момент у нас есть около пяти тысяч абонентов без электроснабжения, работы продолжаются, но повреждения очень-очень серьезные. Кроме этого, были повреждены автомобили, полностью сгорел магазин, есть повреждения жилых домов – 15 частных жилых домов. Коммунальные предприятия работали ночью, работали весь день, закрыли все контура, открыли мобильный ЦПАУ, для того, чтобы люди могли подать документы на «Євідновлення». И такая работа сейчас продолжается», – отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове могут быть проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта в результате ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» уточнили, что временно без света осталось около 80 тысяч точек учета бытовых и юридических абонентов в Холодногорском районе. Территория обесточивания по периметру ограничена улицами Большая Панасовская, Евгения Котляра, Нежинская, Сериковская, Бориса Шрамко. После того, как обстрелы прекратились и появилась возможность восстанавливать разрушенное в безопасности, энергетики приступили к работе. Так со светом  уже более 50 тысяч абонентов.

Читайте также: Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам

Автор: Николь Костенко-Лагутина
