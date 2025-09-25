«Повреждения тяжелые»: харьковчане все еще без света после последних ударов

Вторые сутки некоторые жители Харькова все еще остаются без света, сообщил мэр Игорь Терехов.

Во время ночного обстрела 23 сентября россияне повредили трансформаторные подстанции, которые питали некоторые районы в Харькове, объяснил мэр. В результате в городе возникли перебои с электроэнергией, а 80 тысяч жителей и вовсе остались без света.

«Мы работали, работали сотрудники «Харьковоблэнерго», наши коммунальные службы. На данный момент у нас есть около пяти тысяч абонентов без электроснабжения, работы продолжаются, но повреждения очень-очень серьезные. Кроме этого, были повреждены автомобили, полностью сгорел магазин, есть повреждения жилых домов – 15 частных жилых домов. Коммунальные предприятия работали ночью, работали весь день, закрыли все контура, открыли мобильный ЦПАУ, для того, чтобы люди могли подать документы на «Євідновлення». И такая работа сейчас продолжается», – отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове могут быть проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта в результате ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» уточнили, что временно без света осталось около 80 тысяч точек учета бытовых и юридических абонентов в Холодногорском районе. Территория обесточивания по периметру ограничена улицами Большая Панасовская, Евгения Котляра, Нежинская, Сериковская, Бориса Шрамко. После того, как обстрелы прекратились и появилась возможность восстанавливать разрушенное в безопасности, энергетики приступили к работе. Так со светом уже более 50 тысяч абонентов.