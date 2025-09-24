Из-за обстрелов Харькова без света остались 80 тысяч абонентов

О последствиях обстрелов Харькова, которые были накануне поздно вечером, рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

Беспилотники атаковали энергетический инфраструктурный объект. В результате жители Холодногорского района остались без света.

«По оперативной информации, временно без света осталось около 80 тысяч точек учета бытовых и юридических абонентов. Территория обесточивания по периметру ограничена улицами Большая Панасовская, Евгения Котляра, Нежинская, Сериковская, Бориса Шрамко», – уточнили в «Харьковоблэнерго».

После того, как обстрелы прекратились и появилась возможность восстанавливать разрушенное в безопасности, энергетики приступили к работе. Так со светом уже более 50 тысяч абонентов.

Напомним, 23 сентября около 22:00 Харьков начали атаковать беспилотники. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском, и Холодногорском районах города. В результате ударов в части Харькова начались проблемы с электричеством. Также известно о пострадавшем 24-летнем парне. Со взрывным ранением его госпитализировали.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове могут быть проблемы со светом, подачей горячей воды и движением транспорта в результате ночной атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.