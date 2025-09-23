Проблемы с электричеством возникли в Харькове после «прилетов» — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове возникли проблемы со снабжением электроэнергией.
«В связи с вражескими ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы со снабжением электроэнергией», — написал городской голова.
Перед этим жители нескольких районов Харькова сообщали МГ «Объектив» о том, что у них в домах «моргал» свет, а также — пропадал интернет.
Читайте также: Переживет ли Харьков зиму: интервью директора Центра исследований энергетики
Харьков атакуют «Шахеды». Тревогу объявили в 22:00. С тех пор прогремело уже около 10 взрывов. В Воздушных силах ВСУ заявили, что город — под массированной атакой.
На востоке области тем временем фиксируют новые группы БпЛА.
