Проблемы с электричеством возникли в Харькове после «прилетов» — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове возникли проблемы со снабжением электроэнергией.

«В связи с вражескими ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы со снабжением электроэнергией», — написал городской голова.

Перед этим жители нескольких районов Харькова сообщали МГ «Объектив» о том, что у них в домах «моргал» свет, а также — пропадал интернет.

Харьков атакуют «Шахеды». Тревогу объявили в 22:00. С тех пор прогремело уже около 10 взрывов. В Воздушных силах ВСУ заявили, что город — под массированной атакой.

На востоке области тем временем фиксируют новые группы БпЛА.

Информация обновляется тут.