Переживет ли Харьков зиму: интервью директора Центра исследований энергетики
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью МГ «Объектив» рассказал о рисках предстоящего отопительного сезона для города Харьков.
— В одном из предыдущих интервью вы сказали, что очень высокие риски у прифронтовых городов, в частности Харькова, и вы не исключаете ударов по теплоэлектроцентрали в городе. Что будут атаковать на этот раз – ведь многие котельные разбиты?
— Безусловно, много разбитых объектов, но я знаю, что в Харькове очень большая работа местных властей над тем, чтобы обеспечить людей теплом. И эта работа приносит свои результаты. Но это не значит, что и новые построенные объекты не могут атаковать и разрушить. Могут. Тем не менее я, знаете, сдержанный оптимист. Я понимаю, что очень большая работа проделана, и хочу верить, что она даст свои результаты. Поскольку опыт поиска путей резервного подключения для отопления и электричества, и опыт быстрого восстановления объектов энергоснабжения — электричества или отопления, он у нас уже, к сожалению, безумный. И я уверен, что и эту зиму мы сможем пройти.
«Когенерационные установки гораздо эффективнее старых советских котельных»
– В том же Харькове вместо уже разбомбленных котельных активно устанавливали и продолжают когенерационные установки…
– Так называемые газопоршневые двигатели. Это более эффективно, по-моему, чем просто восстановление котельных, потому что когенерация дает возможность получить одновременно и электричество, и тепло. И с точки зрения эффективности, конечно, они гораздо продуктивнее старых котлов еще советского времени котельных. Здесь не о чем спорить.
— То есть даже по окончанию войны лучше сохранять этот вид отопления?
— Безусловно, он будет развиваться, причем я думаю, что он будет развиваться по всей Украине.
– Кроме Харькова, где еще так же активно их устанавливают?
– Наиболее активно, на самом деле, в Киеве. Киев устанавливает больше, чем вся остальная Украина разом. Одесса, Николаев, Запорожье – это те города, о которых можно сказать, что очень активно работа идет.
Зима, вероятно, будет без блэкаутов, но с аварийными отключениями
– Российские дроны-разведчики постоянно висят над Харьковом. Россияне будут атаковать когенерационные установки?
– Они уже неоднократно атаковали и очевидно, что будут продолжать. С другой стороны, я знаю, что большая работа идет над тем, чтобы их прятать и защищать. Поэтому это постоянное состязание. Они уничтожают, мы восстанавливаем, прячем, защищаем.
— Иногда не удается защищать, особенно если это ракеты, которые долетают меньше чем за минуту до Харькова.
— К сожалению, да. И объективно много уничтоженных объектов.
— Украинцам стоит готовиться этой осенью и зимой к блэкаутам?
– Если под блэкаутами мы понимаем национальную каскадную аварию, то нет. Я не ожидаю никаких апокалиптических ситуаций а-ля того, что было в ноябре 2022 года. 100% думаю, что их не будет. Могут быть аварийные отключения – 100%, что они могут быть.
– Газовые хранилища или электрогенерация станут целями россиян?
– И то, и другое. Причем постоянно. Удары ни по газовым мощностям, ни по электрогенерирующим объектам и высоковольтным сетям не останавливались даже на неделю. Это постоянно происходит. Другое дело, что из-за того, что мы гораздо лучше уже умеем и сопротивляться, и восстанавливать, большая часть украинцев этого не замечает.
Осенью – проверить насосы в доме и запастись автономными батареями
– Несколько лет назад вы советовали проверять, чтобы в доме были насосы и резервное питание на случай отключения электроэнергии…
– В любом доме есть насосы. Поэтому независимо от того, у вас старый или новый дом, сейчас приближается отопительный сезон. И логические действия с точки зрения подготовки к отопительному сезону – это: первое – проверить, чтобы ваш дом имел нормальную работу системы отопления. До этого нужно провести соответствующие обзоры и по возможности согласовать с теплоэнергокомпанией проверку сетей. Обычно ее проводят ежегодно перед отопительным сезоном, это обязательная процедура. Ну, а вторая часть, вы совершенно правильно вспомнили, что нужно проверить, будут ли насосы в вашем доме работать, если будет отключение электроэнергии. Есть ли там генератор, маленькая батарейка, или что-то. Потому что от этого зависит, будет ли у вас вода и будет ли поступать нормально тепло по дому.
— Также среди ваших советов было не забывать об автономных батареях и системах резервного питания. Совет сохраняется на этот год?
– 100%, особенно в Харькове, я, к сожалению, уверен, что оно понадобится и не раз. Мы не умрем, мы это пройдем, но чтобы пройти это более комфортно, лучше иметь небольшую батарейку.
