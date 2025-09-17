Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда

Происшествия 07:28   17.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда Фото: Укрзалізниця

Поезда Одесского и Днепровского направления задерживаются из-за ударов по подстанциям, передают в АО «Укрзалізниця». 

Часть поездов пришлось останавливать на безопасной от зоны поражения дистанции, другие – будут курсировать по измененным маршрутам. Железнодорожники отметили, что уже вывели 20 резервных тепловозов.

«Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль», – отметили в сообщении.

Временно отменяются такие рейсы:

№6501/6592 Знаменка — ім. Шевченко — Черкассы;

№6503 Знаменка — Мироновка;

№6331 Знаменка — Помошная;

№6332 Колосовка — Знаменка сокращенно до станции Кропивницкий;

№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до ст. Сахарная.

Один поезд из Харькова, согласно данным «Укрзалізниці» сегодня также задерживается – №65/66 Харьков-Пас. – Умань.

С полным списком маршрутов, которые сегодня будут изменены, можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: Удар по фармуниверситету в Харькове: Терехов сообщил, что пострадала работница

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
«Синоптический комфорт»: прогноз погоды в Харькове и области на 17 сентября
16.09.2025, 20:00
«Герань» ударила рядом с рынком в Харькове — итоги 16 сентября
«Герань» ударила рядом с рынком в Харькове — итоги 16 сентября
16.09.2025, 23:00
Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь
17.09.2025, 07:08
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 сентября: какой праздник и день в истории
17.09.2025, 06:00
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
17.09.2025, 07:28

Новости по теме:

07:17
Сегодня перекроют улицу Благовещенскую, транспорт будет курсировать по-другому
17:13
Вернут ли трамваи на Веснина и «Лосево» в Харькове и когда поедет «пятерка» 📹
11:04
В Харькове восстановили два троллейбусных маршрута
11:12
Еще два троллейбуса вышли на маршруты в Харькове после блэкаута
12:25
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 07:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда Одесского и Днепровского направления задерживаются из-за ударов по подстанциям, передают в АО «Укрзалізниця». ".