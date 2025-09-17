После ночной атаки на «Укрзалізницю» по всей стране задерживаются поезда
Поезда Одесского и Днепровского направления задерживаются из-за ударов по подстанциям, передают в АО «Укрзалізниця».
Часть поездов пришлось останавливать на безопасной от зоны поражения дистанции, другие – будут курсировать по измененным маршрутам. Железнодорожники отметили, что уже вывели 20 резервных тепловозов.
«Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль», – отметили в сообщении.
Временно отменяются такие рейсы:
№6501/6592 Знаменка — ім. Шевченко — Черкассы;
№6503 Знаменка — Мироновка;
№6331 Знаменка — Помошная;
№6332 Колосовка — Знаменка сокращенно до станции Кропивницкий;
№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до ст. Сахарная.
Один поезд из Харькова, согласно данным «Укрзалізниці» сегодня также задерживается – №65/66 Харьков-Пас. – Умань.
С полным списком маршрутов, которые сегодня будут изменены, можно ознакомиться по ссылке.
