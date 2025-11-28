На Харьковщине – изменения в движении пригородных поездов
В АО «Укрзалізниця» рассказали, что сегодня, 28 ноября, ограничения в маршрутах пригородных поездов сохраняются.
Это касается поездов, которые курсируют в направлении станции Орелька. Так по измененным маршрутам поедут такие рейсы:
- №6651, №6653, №6655, №6657, №6659 Сахновщина – Берестин (вместо Орелька – Берестин).
- №6652, №6654, №6656, №6658, №6660 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька).
Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала: в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за ситуации в сфере безопасности в направлении станции Орелька на Харьковщине поезда курсировали по ограниченным маршрутам.
