На Харьковщине – изменения в движении пригородных поездов

Транспорт 10:50   28.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине – изменения в движении пригородных поездов Фото: Укрзалізниця

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что сегодня, 28 ноября, ограничения в маршрутах пригородных поездов сохраняются. 

Это касается поездов, которые курсируют в направлении станции Орелька. Так по измененным маршрутам поедут такие рейсы:

  • №6651, №6653, №6655, №6657, №6659 Сахновщина – Берестин (вместо Орелька – Берестин).
  • №6652, №6654, №6656, №6658, №6660 Берестин – Сахновщина (вместо Берестин – Орелька).

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала: в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за ситуации в сфере безопасности в направлении станции Орелька на Харьковщине поезда курсировали по ограниченным маршрутам.

Читайте также: За неделю в Харькове почти 1,5 тысячи заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19

Автор: Николь Костенко-Лагутина
