Атака РФ на поезд на Харьковщине: еще несколько электричек изменят маршруты
Еще ряд электричек в Харьковской области меняет маршруты из-за ситуации с безопасностью, сообщили в АО «Укрзалізниця».
С 17 февраля пригородный поезд №6527 будет следовать по маршруту Харьков-Пас. — Лозовая (вместо Харьков-Пас. — Дубовое).
С 18 февраля электрички №6812/6822 и №6816/6826 будут курсировать по маршруту Лозовая — Харьков-Пас. (вместо Дубовое — Харьков-Пас.)
С 17 февраля временно отменяется поезд №6808 Дубовое — Близнюки, а с 18 февраля — №6809 Близнюки — Дубовое.
В компании отметили, что участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается зоной повышенной опасности. Перевозки на направлении обеспечивают автобусы «Пролиски».
Напомним, 27 января удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Шестеро человек погибли. Еще двое пассажиров, полицейские из Донецкой области, попали в больницу. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь предположил, что БпЛА мог дополнительно корректировать оператор. Возможно, они были оснащены Starlink.
В связи с ситуацию с безопасностью на этом направлени со 2 февраля уже сократили маршруты шесть электричек.
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: маршруты, новости Харькова, электричка;
Дата публикации материала: 15 февраля 2026 в 09:47