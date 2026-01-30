Возможно, БпЛА были оснащены Starlink: детали об атаке на поезд на Харьковщине

Харьковские правоохранители и военный эксперт предполагают, что БпЛА, которые ударили по поезду «Барвинково — Чоп» 27 января могли руководиться дистанционно.

«Мы пытались исследовать полностью обломки, ведь понимаем, что удар по подвижному поезду нуждался, скорее всего, в какой-то дополнительной корректировке оператором. И, может быть, эти беспилотные летательные аппараты были оснащены Starlink. Однако те обломки, которые мы нашли на месте, которые не сгорели, не дают нам четко сказать, что они дистанционно руководствовались оператором», — отметил в эфире «Суспільного» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь.

Так считает и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Эта атака была осуществлена ​​под управлением самого оператора. Потому, что дроны, как правило, такие как «Shahed 136», имеют закоординированный маршрут полета. Конечная координата, то есть цель, которую они должны уничтожать, это стационарная цель, она не должна быть подвижной, потому что он тогда в нее не попадет. Если дрон попал в цель, которая двигалась, то он руководился прямой связью, то есть через, ну, например, Starlink. Оператор видел, какую цель он будет поражать. Он видел, что это именно поезд», – рассказал Коваленко на Oboz.ua.

Токарь также уточнил, что в результате атаки пострадали полицейские из Донецкой области.

«Девушка получила черепно-мозговую травму и акубаротравму, а парень получил травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти. Шесть человек погибли в результате этого циничного удара. Все шесть нами идентифицированы визуально, пять нами дополнительно идентифицированы в процессе исследования ДНК-теста. И одно тело мы еще ждем образцов для экспертного исследования», – отметили в полиции.

Напомним, 27 января удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады пассажирский поезд «Барвинково — Чоп». Один вагон был охвачен полностью огнем, второй — частично. Шесть человек погибли. Еще двое пассажиров получили ранения – мужчину и женщину госпитализировали.