Можливо, БпЛА були оснащені Starlink: деталі про атаку на поїзд на Харківщині

Суспільство 16:16   30.01.2026
Вікторія Яковенко
Харківські правоохоронці та військовий експерт припускають, що безпілотники, які вдарили по потягу «Барвінкове — Чоп» 27 січня могли керуватися дистанційно.

«Ми намагалися дослідити повністю уламки, адже розуміємо, що удар по рухомому потягу потребував, скоріше за все, якогось додаткового коригування оператором.  І, можливо, ці безпілотні літальні апарати були оснащені Starlink. Однак ті уламки, які ми знайшли на місці, які не згоріли, не дають нам чітко сказати і зробити висновок, що вони дистанційно керувалися оператором», – зазначив в етері «Суспільного» начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

Так вважає і воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Ця атака була здійснена під керуванням самого оператора. Тому, що дрони, зазвичай, такі як «Shahed 136», мають закоординований маршрут польоту. Кінцева координата, тобто ціль, яку вони повинні знищувати, це стаціонарна ціль, вона не повинна бути рухомою, бо він тоді в неї не влучить. Якщо дрон влучив в ціль, яка рухалася, то він керувався прямим зв’язком, тобто через, ну, наприклад, Starlink. Оператор бачив, яку ціль він буде вражати. Він бачив, що це саме потяг», – розповів Коваленко на Oboz.ua.

Токар також уточнив, що внаслідок атаки постраждали поліцейські з Донецької області.

«Дівчина отримала черепно-мозкову травму та акубаротравму, а хлопець отримав травматичну ампутацію двох пальців правої кисті. Шість осіб загинули внаслідок цього цинічного удару. Всі шість нами ідентифіковано візуально, п’ять нами додатково ідентифіковано в процесі проведення дослідження ДНК-тесту. І одне тіло ми ще чекаємо зразків для експертного дослідження», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, 27 січня удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав поблизу села Язикове Барвінківської громади пасажирський поїзд «Барвінкове — Чоп». Один вагон був охоплений вогнем повністю, другий — частково. Шість людей загинули. Ще двоє пасажирів отримали поранення – чоловіка і жінку ушпиталили.

Автор: Вікторія Яковенко
