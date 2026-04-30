Підрив автомобіля біля АТБ, дивні хаотичні крадіжки – підсумки 30 квітня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 30 квітня.

<br />

Автівка вибухнула на парківці супермаркету в Харкові. Це сталося напередодні ввечері на Олексіївці. У цей момент покупці були і в торговому центрі «Рост», і в магазині АТБ поруч. Постраждав перехожий, чоловік 38 років, повідомила Нацполіція. Потрощені будівлі супермаркетів, а в будинках навколо вилетіли вікна. Усі обставини події ще з’ясовують. Протягом дня територія парковки біля АТБ на проспекті Перемоги лишалася огородженою. Сам супермаркет не працював, але покупців приймав сусідній «Рост». На місці були вибухотехніки. Кореспондентці «Об’єктиву» сказали, що обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів вимагатиме часу. Місцеві жителі тим часом розповіли: зранку поруч знову щось вибухнуло та був постраждалий. ДСНС та Центр координації протимінної діяльності інформували: внаслідок вибуху невідомого предмета біля торгового центру в Шевченківському районі Харкова постраждав чоловік 64 років. Його ушпиталили.

Обійшлося без жертв, але транспортний засіб пошкоджений, повідомила «Об’єктиву» речниця Харківобленерго Марина Шевченко. Інцидент стався напередодні вранці в Барвінківському районі. Енергетики прибули відновлювати електропостачання після атаки безпілотника – і потрапили під повторний «приліт».

Ситуація напружена, написав у фейсбуці міський голова Богодухова Володимир Бєлий. Він відзначив, що ворог зранку активізувався. Мер закликав жителів перебувати ближче до укриттів. Головне управління ДСНС у Харківській області тим часом поінформувало, що вночі ворог спрямував БпЛА на сільськогосподарське підприємство в селі Губарівка Богодухівського району. Там виникла пожежа.

Брав усе, що погано лежало. У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у серії хаотичних крадіжок. Вони сталися в Індустріальному районі. Серед того, що зникло: мобільний телефон і гаманець у службовому кабінеті в лікарні, перфоратор та навіть велосипед, який залишили без нагляду в складському приміщенні магазину. За версією поліції, у квітні підозрюваний не втримався та прихопив ще й алюмінієву драбину на місцевому ринку. Але з рештою попався. Усі його трофеї слідчі оцінили в 40 тисяч гривень. Зараз фігурант у СІЗО.

Регіональний гідрометцентр опублікував попередження про стихійні метеорологічні явища на перше травня. Вночі очікують до -3° у повітрі в області. У місті – до -2°. У подальших прогнозах – ще одна морозна ніч, на 2 травня. Далі почне теплішати.

