Live

Підрив автомобіля біля АТБ, дивні хаотичні крадіжки – підсумки 30 квітня

Оригінально 23:00   30.04.2026
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 30 квітня.

Підрив автівки біля супермаркету в Харкові: вибухало й наступного дня

 

Автівка вибухнула на парківці супермаркету в Харкові. Це сталося напередодні ввечері на Олексіївці. У цей момент покупці були і в торговому центрі «Рост», і в магазині АТБ поруч. Постраждав перехожий, чоловік 38 років, повідомила Нацполіція. Потрощені будівлі супермаркетів, а в будинках навколо вилетіли вікна. Усі обставини події ще з’ясовують. Протягом дня територія парковки біля АТБ на проспекті Перемоги лишалася огородженою. Сам супермаркет не працював, але покупців приймав сусідній «Рост». На місці були вибухотехніки. Кореспондентці «Об’єктиву» сказали, що обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів вимагатиме часу. Місцеві жителі тим часом розповіли: зранку поруч знову щось вибухнуло та був постраждалий. ДСНС та Центр координації протимінної діяльності інформували: внаслідок вибуху невідомого предмета біля торгового центру в Шевченківському районі Харкова постраждав чоловік 64 років.  Його ушпиталили.

 

Дрон атакував автівку з енергетиками на Харківщині

 

Обійшлося без жертв, але транспортний засіб пошкоджений, повідомила «Об’єктиву» речниця Харківобленерго Марина Шевченко. Інцидент стався напередодні вранці в Барвінківському районі. Енергетики прибули відновлювати електропостачання після атаки безпілотника – і потрапили під повторний «приліт».

Богодухівщина знову під ударом

 

Ситуація напружена, написав у фейсбуці міський голова Богодухова Володимир Бєлий.  Він відзначив, що ворог зранку активізувався. Мер закликав жителів перебувати ближче до укриттів. Головне управління ДСНС у Харківській області тим часом поінформувало, що вночі ворог спрямував БпЛА на сільськогосподарське підприємство в селі Губарівка Богодухівського району. Там виникла пожежа.

 

Дивні крадіжки у Харкові: спіймали підозрюваного

 

Брав усе, що погано лежало. У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у серії хаотичних  крадіжок. Вони сталися в Індустріальному районі. Серед того, що зникло: мобільний телефон і гаманець у службовому кабінеті в лікарні, перфоратор та навіть велосипед, який залишили без нагляду в складському приміщенні магазину. За версією поліції, у квітні підозрюваний не втримався та прихопив ще й алюмінієву драбину на місцевому ринку. Але з рештою попався. Усі його трофеї слідчі оцінили в 40 тисяч гривень. Зараз фігурант у СІЗО.

 

Травень у Харкові розпочнеться з заморозків

 

Регіональний гідрометцентр опублікував попередження про  стихійні метеорологічні явища на перше травня. Вночі очікують до -3° у повітрі в області. У місті – до -2°. У подальших прогнозах – ще одна морозна ніч, на 2 травня. Далі почне теплішати.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 30 квітня:

  1. Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік
  2. “Зрозуміла, що я не зможу”: як працює староста селища за 6 км від ворога 📹
  3. “Я відверто відповів йому”: що запитав у Терехова харків’янин у Львові
Популярно
Підрив автомобіля біля АТБ, дивні хаотичні крадіжки – підсумки 30 квітня
Підрив автомобіля біля АТБ, дивні хаотичні крадіжки – підсумки 30 квітня
30.04.2026, 23:00
Удари України по нафтових активах РФ досягли максимуму – Bloomberg
Удари України по нафтових активах РФ досягли максимуму – Bloomberg
30.04.2026, 21:45
Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині
Удари не вщухають четвертий день: російські БпЛА атакували села на Харківщині
30.04.2026, 20:59
Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік
Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік
30.04.2026, 17:44
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
По Куп’янську вдарили КАБами: під завалами будинку можуть бути люди (відео)
05.08.2025, 17:42
“Зрозуміла, що я не зможу”: як працює староста селища за 6 км від ворога 📹
“Зрозуміла, що я не зможу”: як працює староста селища за 6 км від ворога 📹
30.04.2026, 17:33

Новини за темою:

30.04.2026
Новини Харкова — головне 30 квітня: удари по Богодухівщині, вибух біля ТЦ
29.04.2026
Наліт шахедів на Харків і політ BMW на шаленій швидкості – підсумки 29 квітня
29.04.2026
Новини Харкова — головне за 29 квітня: місто атакували БпЛА, удар по Чугуєву
28.04.2026
Загиблі в Чугуєві та підривник гранати в Харкові — підсумки 28 квітня
28.04.2026
Новини Харкова — головне 28 квітня: загиблі у Чугуєві, кібербулінг вчителів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Підрив автомобіля біля АТБ, дивні хаотичні крадіжки – підсумки 30 квітня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 30 квітня.".