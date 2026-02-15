Трамваи сегодня могут ходить реже «из-за неблагоприятной погоды», два отменяют

15 февраля в Харькове не будут курсировать трамваи №1 и 7. Также могут быть увеличены интервалы движения на других трамвайных маршрутах.

Причина — неблагоприятные погодные условия, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

В этот период будут введены временные автобусы:

№1: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) — ул. Большая Панасовская (разворотный круг трамваев);

№7: ул. Евгения Котляра (площадь Привокзальная) — ул. Академика Богомольца» (через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Путь, бул. Гончаровский, ул. Москалевскую, ул. Академика Богомольца).

Как сообщала МГ «Объектив» 14 февраля, в Харьковской области интенсивно тает снег, спасатели ликвидируют последствия подтоплений частных домовладений, приусадебных участков и отдельных отрезков дорог в городах Изюм, Барвенково, Пивденное, а также в поселках Зачепиловка, Сахновщина, Пересечное и селе Песчанка.