В Харькове запустили 5G: где поймать, первыми связь протестировали молодожены
14 февраля, в День влюбленных, в Харькове запустили пилотный проект 5G.
«Масштабируем пилот 5G на Харьков — уже в третьем городе Украины, всего в 30 км от границы. Символично, что первыми связь нового поколения в День влюбленных протестировали молодожены. Владислав и Екатерина первыми сказали «Да!» в Дії на 5G-скорости. Поздравляем инновационную семью Украины», — рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.
В компании «Киевстар» уточнили, что поймать скоростной мобильный интернет можно на площади Свободы.
Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации Украины информировали, что к 2030 году Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в том числе 4G. Это будет происходить шаг за шагом. Новые технологии должны обеспечить более быстрый интернет и более стабильную связь.
Дата публикации материала: 14 февраля 2026 в 15:20