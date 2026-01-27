Мобильная связь и интернет во время блэкаутов: что делают на Харьковщине

В Харьковской области принимают меры, чтобы базовые станции мобильных операторов могли работать как можно дольше даже при отсутствии электроснабжения, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Операторы мобильной связи организовали круглосуточную работу технических групп, обслуживающих базовые станции. На складах операторов и непосредственно в громадах сформировали резерв генераторов, что позволяет оперативно поддерживать работу сетей в случае перебоев с электроснабжением, информирует Синегубов.

Он отметил, что между мобильными операторами и чрезвычайными службами налажена коммуникация, позволяющая быстро реагировать на вызовы и принимать решения.

Отдельно, отметил Синегубов, отработали взаимодействие с сетями АЗС — для внеочередного обслуживания оперативных групп мобильных операторов в случае отключения электроэнергии.

«Также прорабатываем вопрос предоставления области дополнительных систем Starlink и резервных источников питания… Делаем все возможное, чтобы связь в Харьковской области оставалась стабильной при любых условиях», — написал начальник ХОВА в своем Telegram-канале.

Напомним, длительные отключения электричества были в Харькове после российской атаки вечером 26 января. В ряде городов области произошел блэкаут. В областном центре частично останавливалось метро и были перебои в работе электротранспорта. Сегодня 40% абонентов в Харькове были обесточены, сообщил мэр Игорь Терехов. Это стало следствием комбинированного удара по городу, а также общего состояния энергосистемы Украины. Россияне били по Индустриальному району из РСЗО «Торнадо-С», а также «Шахедами». Целились по энергетическому объекту. Повреждения значительные, сообщил на месте Терехов.