Мобільний зв’язок та інтернет під час блекаутів: що роблять на Харківщині
На Харківщині вживають заходів, щоб базові станції мобільних операторів могли працювати якомога довше навіть за відсутності електропостачання, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Оператори мобільного зв’язку організували цілодобову роботу технічних груп, які обслуговують базові станції. На складах операторів та безпосередньо у громадах сформували резерв генераторів, що дозволяє оперативно підтримувати роботу мереж у разі перебоїв з електропостачанням, інформує Синєгубов.
Він зазначив, що між мобільними операторами та надзвичайними службами налагоджена комунікація, що дозволяє швидко реагувати на виклики та приймати рішення.
Окремо, зазначив Синєгубов, відпрацювали взаємодію з мережами АЗС для позачергового обслуговування оперативних груп мобільних операторів у разі відключення електроенергії.
“Також опрацьовуємо питання надання області додаткових систем Starlink і резервних джерел живлення… Робимо все можливе, щоб зв’язок на Харківщині залишався стабільним за будь-яких умов”, – написав начальник ХОВА у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, тривалі відключення електрики були у Харкові після російської атаки увечері 26 січня. У низці міст області стався блекаут. В обласному центрі частково зупинялося метро та були перебої у роботі електротранспорту. Сьогодні 40% абонентів у Харкові були знеструмлені, повідомив мер Ігор Терехов. Це стало наслідком комбінованого удару по місту та загального стану енергосистеми України. Росіяни били по Індустріальному району з РСЗВ «Торнадо-С», а також «шахедами». Цілили по енергетичному об’єкту. Пошкодження значні, повідомив на місці Терехов.
Читайте також: Швидкісний мобільний інтернет 5G скоро з’явиться в Харкові – названі терміни
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: интернет, мобильная связь, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мобільний зв’язок та інтернет під час блекаутів: що роблять на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 18:53;