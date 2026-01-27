Мобільний зв’язок та інтернет під час блекаутів: що роблять на Харківщині

На Харківщині вживають заходів, щоб базові станції мобільних операторів могли працювати якомога довше навіть за відсутності електропостачання, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Оператори мобільного зв’язку організували цілодобову роботу технічних груп, які обслуговують базові станції. На складах операторів та безпосередньо у громадах сформували резерв генераторів, що дозволяє оперативно підтримувати роботу мереж у разі перебоїв з електропостачанням, інформує Синєгубов.

Він зазначив, що між мобільними операторами та надзвичайними службами налагоджена комунікація, що дозволяє швидко реагувати на виклики та приймати рішення.

Окремо, зазначив Синєгубов, відпрацювали взаємодію з мережами АЗС для позачергового обслуговування оперативних груп мобільних операторів у разі відключення електроенергії.

“Також опрацьовуємо питання надання області додаткових систем Starlink і резервних джерел живлення… Робимо все можливе, щоб зв’язок на Харківщині залишався стабільним за будь-яких умов”, – написав начальник ХОВА у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, тривалі відключення електрики були у Харкові після російської атаки увечері 26 січня. У низці міст області стався блекаут. В обласному центрі частково зупинялося метро та були перебої у роботі електротранспорту. Сьогодні 40% абонентів у Харкові були знеструмлені, повідомив мер Ігор Терехов. Це стало наслідком комбінованого удару по місту та загального стану енергосистеми України. Росіяни били по Індустріальному району з РСЗВ «Торнадо-С», а також «шахедами». Цілили по енергетичному об’єкту. Пошкодження значні, повідомив на місці Терехов.