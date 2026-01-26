Блекаути в містах Харківщини після атаки РФ – що відомо

Про блекаути повідомили увечері 26 січня мери Чугуєва, Лозової та Златополя, а також в Ізюмській МВА.

Як інформує голова Чугуївської громади Галина Мінаєва, внаслідок чергового російського обстрілу об’єктів критичної інфраструктури Харківщини без електрики залишилася низка населених пунктів, у тому числі Чугуїв.

“Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень”, – додала вона.

Повністю без електропостачання внаслідок атаки РФ – Лозівська громада, повідомляє її голова Сергій Зеленський. Він зазначив, що до такого сценарію були готові та заздалегідь узгодили дії відповідальних служб.

“Комунальні підприємства перейшли на альтернативні джерела живлення, а медичні заклади продовжують працювати у штатному режимі. Наразі триває екстрена нарада за участю всіх задіяних структур. Координуємо подальші кроки спільно з ХОВА. Прошу вас зберігати спокій та не піддаватися паніці”, – звернувся Зеленський до мешканців.

Мер Златополя Микола Бакшеєв пише, що відключення електроенергії у громаді сталося у зв’язку з аварійною ситуацією на мережах.

“Наразі водопостачання забезпечується від резервних джерел живлення. Якщо електропостачання не буде відновлено – вода подаватиметься до 22:00. У разі відновлення світла – цілодобове водопостачання буде відновлено. Котельні працюють безперервно від генераторів, тому теплопостачання здійснюється стабільно. Мобільний зв’язок може тимчасово погіршуватися, однак залишатиметься доступним, адже центральні вузли також підключені до альтернативних джерел живлення”, – поінформував Бакшеєв.

Ізюмська громада також знеструмлена, поінформували у міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, вибухи лунали в Харкові з 19:17. Мешканці спостерігали стрибки напруги, після чого у частині міста електроенергія зникла. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару. В Індустріальному районі пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, школу, дитсадок. Відомо про двох постраждалих. У метрополітені повідомили, що призупинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту.

26 січня мер Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.