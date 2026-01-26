Блэкауты в городах Харьковщины после атаки РФ — что известно
О блэкаутах сообщили вечером 26 января мэры Чугуева, Лозовой и Златополя, а также в Изюмской ГВА.
Как информирует глава Чугуевской громады Галина Минаева, в результате очередного российского обстрела объектов критической инфраструктуры Харьковщины без электричества остался ряд населенных пунктов, в том числе Чугуев.
«О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики подробно установят масштабы повреждений», — добавила она.
Полностью без электроснабжения в результате атаки РФ — Лозовская громада, сообщает ее глава Сергей Зеленский. Он отметил, что к такому сценарию были готовы и заранее согласовали действия ответственных служб.
«Коммунальные предприятия перешли на альтернативные источники питания, а медицинские учреждения продолжают работать в штатном режиме. Сейчас продолжается экстренное совещание с участием всех задействованных структур. Координируем дальнейшие шаги совместно с ХОВА. Прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — обратился Зеленский к жителям.
Мэр Златополя Николай Бакшеев пишет, что отключение электроэнергии в громаде произошло в связи с аварийной ситуацией на сетях.
«В настоящее время водоснабжение обеспечивается от резервных источников питания. Если электроснабжение не будет восстановлено, вода будет подаваться до 22:00. В случае восстановления света – круглосуточное водоснабжение будет восстановлено. Котельные работают непрерывно от генераторов, поэтому теплоснабжение осуществляется стабильно. Мобильная связь может временно ухудшаться, однако будет оставаться доступной, ведь центральные узлы также подключены к альтернативным источникам питания», – сообщил Бакшеев.
Изюмская громада также обесточена, проинформировали в городской военной администрации.
Напомним, взрывы гремели в Харькове с 19:17. Жители наблюдали скачки напряжения, после чего в части города электроэнергия пропала. По данным мэра Игоря Терехова, Харьков подвергся ракетному удару. В Индустриальном районе повреждены жилые многоэтажные дома, школа, детсад. Известно о двух пострадавших. В метрополитене сообщили, что приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям. Позже в мэрии подтвердили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Харькове наблюдаются перебои в работе пассажирского электротранспорта.
Утром 26 января мэр Игорь Терехов сообщил, что ситуация с энергетикой напряжённая. Он также подчеркнул, что от других городов Харьков не отличается.
