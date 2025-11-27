ХОВА продолжает реализовывать ветеранскую политику в громадах Харьковщины
В Златопольской громаде состоялась выездная акция «Забота рядом» для ветеранов, сообщает ХОВА.
В мероприятии приняли участие ветераны, члены их семей, семьи погибших и пропавших без вести защитников, представители ветеранских общественных организаций, руководство территориальной громады, специалисты по сопровождению ветеранов и демобилизованных, а также руководители коммунальных учреждений, оказывающих услуги ветеранам.
По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, на учете в громаде состоит около 600 человек, из них 487 — участники боевых действий, 65 членов семей погибших защитников и защитниц Украины, воспитывающих 19 детей.
Участники встречи обсудили ход реализации ветеранской политики в громаде, механизмы социальной защиты, организацию психосоциальной поддержки, защиту прав семей военнослужащих, пропавших без вести и пленных. Отдельное внимание было уделено вопросам пенсионного обеспечения, профессионального обучения и трудоустройства ветеранов и членов их семей. Также имели возможность высказать предложения, ознакомиться с мероприятиями Комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины и местными программами, получить индивидуальные консультации и оформить необходимые обращения.
