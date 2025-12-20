«Это наша обязанность»: в Харькове появится «Ветеранский центр», подробности

Накануне, 19 декабря, депутаты Харьковского горсовета поддержали создание коммунального учреждения по поддержке ветеранов.

«Сейчас мы выделяем определенные средства, но мы будем еще выделять средства, потому что это наша обязанность перед теми людьми, которые защищают и защищали нас. Нам очень важно, чтобы это коммунальное учреждение работало с общественным пространством, ветеранами, и было действенное взаимодействие. А главное, чтобы это коммунальное заведение поддержало наших ветеранов», — отметил мэр города Игорь Терехов.

Он уточнил, что это заведение неприбыльно.

В мэрии отметили: «Ветеранский центр» будет работать по принципу ЦПАУ, но со специализацией исключительно по вопросам ветеранов и их семей.

«Центр будет функционировать как единственная точка входа, где человек сможет получить комплексную помощь без необходимости обращаться в несколько учреждений», — добавили в горсовете.

В частности, в заведении ветераны и их семьи могут получить психологическую поддержку, правовую помощь, социальное сопровождение, поддержку в трудоустройстве, помощь в решении медицинских, жилищных и реабилитационных вопросов, координацию комплексных, «проблемных» случаев.

