Live

«Это наша обязанность»: в Харькове появится «Ветеранский центр», подробности

Общество 11:41   20.12.2025
Виктория Яковенко
«Это наша обязанность»: в Харькове появится «Ветеранский центр», подробности Скриншот

Накануне, 19 декабря, депутаты Харьковского горсовета поддержали создание коммунального учреждения по поддержке ветеранов.

«Сейчас мы выделяем определенные средства, но мы будем еще выделять средства, потому что это наша обязанность перед теми людьми, которые защищают и защищали нас. Нам очень важно, чтобы это коммунальное учреждение работало с общественным пространством, ветеранами, и было действенное взаимодействие. А главное, чтобы это коммунальное заведение поддержало наших ветеранов», — отметил мэр города Игорь Терехов.

Он уточнил, что это заведение неприбыльно.

В мэрии отметили: «Ветеранский центр» будет работать по принципу ЦПАУ, но со специализацией исключительно по вопросам ветеранов и их семей.

«Центр будет функционировать как единственная точка входа, где человек сможет получить комплексную помощь без необходимости обращаться в несколько учреждений», — добавили в горсовете.

В частности, в заведении ветераны и их семьи могут получить психологическую поддержку, правовую помощь, социальное сопровождение, поддержку в трудоустройстве, помощь в решении медицинских, жилищных и реабилитационных вопросов, координацию комплексных, «проблемных» случаев.

Читайте также: В Харькове выделили больше денег на зарплаты коммунальщикам и восстановление

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 20 декабря: Путин скрывает поражение в Купянске
Новости Харькова — главное за 20 декабря: Путин скрывает поражение в Купянске
20.12.2025, 12:19
Сегодня 20 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 декабря 2025: какой праздник и день в истории
20.12.2025, 06:00
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
19.12.2025, 21:44
В Харькове выделили больше денег на зарплаты коммунальщикам и восстановление
В Харькове выделили больше денег на зарплаты коммунальщикам и восстановление
20.12.2025, 06:59
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
19.12.2025, 16:01
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение
20.12.2025, 12:15

Новости по теме:

18.12.2025
Об актуальных профессиях и грантах на открытие бизнеса рассказали воинам ВСУ
12.12.2025
С ветеранами из Салтовского района Харькова встретился Терехов (фото)
12.12.2025
Цель — защитить права ветеранов: форум состоялся на Харьковщине
12.12.2025
«Забота рядом»: поддержку воинов ВСУ и их семей обсудили в Роганской громаде
06.12.2025
Ветеранов и их семьи собирали в одной из громад Харьковщины: зачем


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Это наша обязанность»: в Харькове появится «Ветеранский центр», подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 11:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 19 декабря, депутаты Харьковского горсовета поддержали создание коммунального учреждения по поддержке ветеранов.".