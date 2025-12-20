«Это наша обязанность»: в Харькове появится «Ветеранский центр», подробности
Накануне, 19 декабря, депутаты Харьковского горсовета поддержали создание коммунального учреждения по поддержке ветеранов.
«Сейчас мы выделяем определенные средства, но мы будем еще выделять средства, потому что это наша обязанность перед теми людьми, которые защищают и защищали нас. Нам очень важно, чтобы это коммунальное учреждение работало с общественным пространством, ветеранами, и было действенное взаимодействие. А главное, чтобы это коммунальное заведение поддержало наших ветеранов», — отметил мэр города Игорь Терехов.
Он уточнил, что это заведение неприбыльно.
В мэрии отметили: «Ветеранский центр» будет работать по принципу ЦПАУ, но со специализацией исключительно по вопросам ветеранов и их семей.
«Центр будет функционировать как единственная точка входа, где человек сможет получить комплексную помощь без необходимости обращаться в несколько учреждений», — добавили в горсовете.
В частности, в заведении ветераны и их семьи могут получить психологическую поддержку, правовую помощь, социальное сопровождение, поддержку в трудоустройстве, помощь в решении медицинских, жилищных и реабилитационных вопросов, координацию комплексных, «проблемных» случаев.
Читайте также: В Харькове выделили больше денег на зарплаты коммунальщикам и восстановление
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, Игорь Терехов, новости Харькова, сесія, сессия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Это наша обязанность»: в Харькове появится «Ветеранский центр», подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 11:41;