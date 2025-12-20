«Це наш обов’язок»: у Харкові з’явиться «Ветеранський центр», подробиці

Напередодні, 19 грудня, депутати Харківської міськради підтримали створення комунального закладу з підтримки ветеранів.

«Зараз ми виділяємо певні кошти, але ми будемо ще виділяти кошти, бо це наш обов’язок перед тими людьми, які захищають і захищали нас. Нам дуже важливо, щоб цей комунальний заклад працював з громадським простором, ветеранами, і була дієва взаємодія. А головне, щоб цей комунальний заклад підтримав наших ветеранів», – зазначив мер міста Ігор Терехов.

Він уточнив, що цей заклад неприбутковий.

У мерії зазначили: «Ветеранський центр» працюватиме за принципом ЦНАПу, але зі спеціалізацією виключно на питаннях ветеранів та їхніх сімей.

«Центр функціонуватиме як єдина точка входу, де людина зможе отримати комплексну допомогу без необхідності звертатися до кількох установ», – додали у міськраді.

Зокрема, у закладі ветерани та їхні родини зможуть отримати психологічну підтримку, правову допомогу, соціальний супровід, підтримку у працевлаштуванні, допомогу у вирішенні медичних, житлових і реабілітаційних питань, координацію комплексних, «проблемних» випадків.

