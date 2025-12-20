У Харкові виділили більше грошей на зарплати комунальникам і відновлення
Напередодні, 19 грудня, депутати Харківської міськради під час сесії внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.
«Це обумовлено наданням Харкову додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в сумі 207,3 млн грн та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 900 тис. грн», – пояснили у пресслужбі міськради.
За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:
- заробітну плату працівникам комунальних підприємств житлово-комунального господарства – на 51,2 млн грн;
- придбання паливно-мастильних та будівельних матеріалів – на 79,5 млн грн;
- забезпечення безперебійного функціонування системи електропостачання метрополітену – на 26,4 млн грн;
- аварійно-відновлювальні роботи в багатоквартирних житлових будинках – на 35 млн грн.
Нагадаємо, 19 грудня Харківська міськрада на сесії схвалила бюджет на 2026 рік. Загальний обсяг доходів бюджету міста становитиме 20,9 млрд грн. Основним бюджетоутворювальним джерелом залишиться податок на доходи фізосіб. Наступного року він становитиме 57,6%, або 10,2 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 5,6 млрд грн. Обсяг видатків розрахований на 21,4 млрд грн. Скільки на що заклали у бюджеті.
