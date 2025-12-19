Ще на 4 місяці Харківська міськрада продовжила податкові пільги

Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії продовжили пільги щодо місцевих податків.

Від сплати місцевих податків і зборів для фізичних, юридичних осіб та підприємців продовжили до 31 березня 2026 року.

“Ми зберігаємо пільги на перший квартал наступного року. Сьогодні ми єдине місто в Україні, яке це робить. Для нас дуже важливо, щоб бізнес залишався у Харкові, щоб підприємці спрямовували заощаджені кошти на збереження та створення нових робочих місць, на розвиток», — зазначив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року рішенням міськради для фізичних, юридичних осіб і підприємців скасували податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку ділянки фізичних і юридичних становить 0% від їх нормативної грошової оцінки.

Також ставка податку на нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) встановили ​​на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку 4 групи надано 100% зменшення податкових зобов’язань.