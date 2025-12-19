Двох дітей збили в Харкові: за кермом Hyundai була суддя, подробиці (фото)

Аварія, за участю судді, сталася 18 грудня близько 15:50, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, суддя одного з районних судів регіону, керуючи автомобілем «Hyundai Accent», рухалася вулицею Дудинської в напрямку проспекту Любові Малої.

«Під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість та не зупинилася, щоб надати перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги. Унаслідок цього було здійснено наїзд на двох дівчат 13 та 14 років», – розповіли правоохоронці.

Через аварію дівчата зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики їх шпиталізували, додали в Державному бюро розслідувань.

У прокуратурі уточнили, що за результатами обстеження, суддя не перебувала у стані алкогольного спʼяніння.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ). Фігурантці готуються повідомити про підозру.

Зазначимо, свідком ДТП став працівник АЗС Юрій Савостян. У коментарі «Суспільному» він розповів: у момент удару стояв спиною до дороги, але не чув звуку гальм. Дівчата вже майже перейшли дорогу, відзначив він, а автівка їхала на значній швидкості. Матір однієї з постраждалих – 14-річної Кароліни Олександра Прокопчук розповіла, що в дитини зламаний череп і забій легень. У день аварії вона пішла зустрітися з подругою Олею, яка якраз приїхала до Харкова. Дівчата дуже чекали на цю зустріч.

Відео: мама постраждалої Кароліни/телеграм-канал «Харьков LIVE»