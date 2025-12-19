Напередодні в ДТП у Харкові загинули три людини (фото)

Смертельні аварії сталися ввечері 18 грудня в Основ’янському та Новобаварському районах, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, близько 20:30 по вулиці Мереф’янське шосе стався наїзд автомобіля Toyota Corollа на пішохода. Керував автівкою 31-річний чоловік.

«Транспортний засіб рухався зі сторони проспекту Аерокосмічного в напрямку Мерефи. В цей час 61-річний чоловік перебігав проїжджу частину у не встановленому місці. Внаслідок трагедії пішохід отримав тілесні ушкодження та помер на місці», – зазначили у поліції.

А о 22:50 на вулиці Полтавський шлях автомобіль Toyota Hilux під керуванням 39-річного чоловіка наїхав на 38-річну жінку та чоловіка.

«Пішоходи перетинали проїзну частину у не відведеному для цього місці. Внаслідок ДТП чоловік та жінка загинули на місці», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, ДТП, внаслідок якої загинув чоловік, сталася 19 грудня близько 06:40, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, водій легковика Renault Logan, рухаючись по Полтавському шосе зі сторони Харкова у напрямку селища Коротич, допустив наїзд на пішохода. Слідчі відкрили кримінальне провадження.