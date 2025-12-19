Напередодні в ДТП у Харкові загинули три людини (фото)
Смертельні аварії сталися ввечері 18 грудня в Основ’янському та Новобаварському районах, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, близько 20:30 по вулиці Мереф’янське шосе стався наїзд автомобіля Toyota Corollа на пішохода. Керував автівкою 31-річний чоловік.
«Транспортний засіб рухався зі сторони проспекту Аерокосмічного в напрямку Мерефи. В цей час 61-річний чоловік перебігав проїжджу частину у не встановленому місці. Внаслідок трагедії пішохід отримав тілесні ушкодження та помер на місці», – зазначили у поліції.
А о 22:50 на вулиці Полтавський шлях автомобіль Toyota Hilux під керуванням 39-річного чоловіка наїхав на 38-річну жінку та чоловіка.
«Пішоходи перетинали проїзну частину у не відведеному для цього місці. Внаслідок ДТП чоловік та жінка загинули на місці», – розповіли правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, ДТП, внаслідок якої загинув чоловік, сталася 19 грудня близько 06:40, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, водій легковика Renault Logan, рухаючись по Полтавському шосе зі сторони Харкова у напрямку селища Коротич, допустив наїзд на пішохода. Слідчі відкрили кримінальне провадження.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, загинули, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Напередодні в ДТП у Харкові загинули три людини (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2025 в 15:20;