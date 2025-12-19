Накануне в ДТП в Харькове погибли три человека (фото)
Смертельные аварии произошли вечером 18 декабря в Основянском и Новобаварском районах, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
По данным правоохранителей, около 20:30 на улице Мерефянское шоссе произошел наезд автомобиля Toyota Corollа на пешехода. За рулем был 31-летний мужчина.
«Транспортное средство двигалось со стороны Аэрокосмического проспекта в направлении Мерефы. В это время 61-летний мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате трагедии пешеход получил телесные повреждения и умер на месте», — отметили в полиции.
А в 22:50 на улице Полтавский Шлях автомобиль Toyota Hilux под управлением 39-летнего мужчины наехал на 38-летнюю женщину и мужчину.
«Пешеходы пересекали проезжую часть в не отведенном для этого месте. В результате ДТП мужчина и женщина погибли на месте», — рассказали правоохранители.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.
Напомним, ДТП, в результате которого погиб мужчина, произошло 19 декабря около 06:40, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, водитель легковушки Renault Logan, двигаясь по Полтавскому шоссе со стороны Харькова в направлении поселка Коротич, допустил наезд на пешехода. Следователи открыли уголовное производство.
