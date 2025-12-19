Смертельная авария произошла на Харьковщине: погиб пешеход, ищут свидетелей

ДТП, в результате которого погиб пешеход, произошло 19 декабря около 06:40, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, водитель легковушки Renault Logan, двигаясь по Полтавскому шоссе со стороны Харькова в направлении поселка Коротич, допустил наезд на пешехода.

«Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм в результате ДТП 61-летний пешеход погиб на месте происшествия», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться к следователю по телефону +380661458578 или на линию «102».

Напомним, смертельная авария произошла 16 декабря в Индустриальном районе Харькова, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Водитель автомобиля Nissan двигался по кольцевой дороге в направлении улицы Роганской и сбил пешехода. 47-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина погибла. Водителя уже задержали.