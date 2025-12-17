Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
Смертельная авария произошла в Индустриальном районе накануне, 16 декабря, около 19:40, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Водитель автомобиля Nissan двигался по кольцевой дороге в направлении улицы Роганской и допустил наезд на пешехода. 47-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», – рассказали правоохранители.
Полицейские задержали 44-летнего водителя. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Все обстоятельства ДТП выясняют.
Напомним, в Харьковской области копы искали предполагаемого виновника ДТП два года. Авария произошла в Купянском районе еще в 2023 году, передают в ГУ Нацполиции Харьковской области. Отмечалось, что сбили 17-летнюю девушку, которая шла по обочине. В результате наезда она получила травмы средней тяжести. Фигуранта удалось найти только в декабре этого года. 15 числа ему вручили подозрение.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 15:27;