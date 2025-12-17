Live

Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)

Общество 15:27   17.12.2025
Виктория Яковенко
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Смертельная авария произошла в Индустриальном районе накануне, 16 декабря, около 19:40, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель автомобиля Nissan двигался по кольцевой дороге в направлении улицы Роганской и допустил наезд на пешехода. 47-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», – рассказали правоохранители.

Полицейские задержали 44-летнего водителя. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Все обстоятельства ДТП выясняют.

авария в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в Харьковской области копы искали предполагаемого виновника ДТП два года. Авария произошла в Купянском районе еще в 2023 году, передают в ГУ Нацполиции Харьковской области. Отмечалось, что сбили 17-летнюю девушку, которая шла по обочине. В результате наезда она получила травмы средней тяжести. Фигуранта удалось найти только в декабре этого года. 15 числа ему вручили подозрение.

Автор: Виктория Яковенко
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
17.12.2025, 15:27

