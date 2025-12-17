Live

Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)

Суспільство 15:27   17.12.2025
Вікторія Яковенко
Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Смертельна аварія сталася в Індустріальному районі напередодні, 16 грудня, близько 19:40, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Водій автомобіля Nissan рухався кільцевою дорогою в напрямку вулиці Роганської та допустив наїзд на пішохода. 47-річна жінка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП постраждала зазнала тілесних ушкоджень. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям», – розповіли правоохоронці.

Поліцейські затримали 44-річного водія. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Наразі всі обставини ДТП з’ясовують.

авария в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, на Харківщині копи шукали ймовірного винуватця ДТП два роки. Аварія сталася в Куп’янському районі ще у 2023 році, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області. Зазначалось, що збили 17-річну дівчину, яка йшла по узбіччю. Внаслідок наїзду вона отримала травми середньої тяжкості. Фігуранта вдалося знайти лише у грудні цього року. 15 числа йому вручили підозру.

Автор: Вікторія Яковенко
17.12.2025, 15:27
