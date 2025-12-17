Жінку збили на смерть у Харкові: водія вже затримали (фото)
Смертельна аварія сталася в Індустріальному районі напередодні, 16 грудня, близько 19:40, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Водій автомобіля Nissan рухався кільцевою дорогою в напрямку вулиці Роганської та допустив наїзд на пішохода. 47-річна жінка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП постраждала зазнала тілесних ушкоджень. На жаль, отримані травми виявилися несумісні з життям», – розповіли правоохоронці.
Поліцейські затримали 44-річного водія. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Наразі всі обставини ДТП з’ясовують.
Нагадаємо, на Харківщині копи шукали ймовірного винуватця ДТП два роки. Аварія сталася в Куп’янському районі ще у 2023 році, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області. Зазначалось, що збили 17-річну дівчину, яка йшла по узбіччю. Внаслідок наїзду вона отримала травми середньої тяжкості. Фігуранта вдалося знайти лише у грудні цього року. 15 числа йому вручили підозру.
