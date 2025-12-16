На Харківщині копи шукали винуватця ДТП два роки – що він зробив

ДТП сталася в Куп’янському районі ще 2023 року. Весь цей час копи шукали винуватця, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.

Два роки тому на Куп’янщині збили 17-річну дівчину, яка йшла по узбіччю. Внаслідок наїзду дівчина отримала травми середньої тяжкості. Імовірного винуватця вдалося знайти лише у грудні цього року. 15 числа йому вручили підозру.

“Слідчі відділення № 2 слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за погодженням із Куп’янською окружною прокуратурою повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, – пишуть копи.

Наразі підозрюваному загрожує три роки обмеження волі.