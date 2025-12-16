Live

На Харьковщине копы искали виновника ДТП два года – что он сделал

Происшествия 11:50   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
ДТП произошло в Купянском районе еще в 2023 году. Все это время копы искали виновника, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

Два года назад на Купянщине сбили 17-летнюю девушку, которая шла по обочине. В результате наезда девушка получила травмы средней тяжести. Вероятного виновника удалось найти лишь в декабре этого года. 15 числа ему вручили подозрение.

«Следователи отделения №2 следственного отдела Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области по согласованию с Купянской окружной прокуратурой сообщили нарушителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – пишут копы.

Теперь подозреваемому грозит три года ограничения свободы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
