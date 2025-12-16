В Чугуеве сотрудники ГСЧС спасли лебедей из ледяного плена (видео)
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали видео, котором показаны кадры спасения двух лебедей в Чугуеве.
Как сообщили спасатели, лебеди примерзли ко льду на водоеме и не могли выбраться. Вызволять их принялись сотрудники ГСЧС.
«Офицеры-спасатели громады Александр Вострокнутов и Роман Бедный на лодке осторожно подплыли к птицам, освободили их из ледяного плена и доставили на берег», – пишут спасатели.
После чего спасенных птиц передали волонтерам, которые займутся их дальнейшей реабилитацией.
«Спасаем не только людей — каждая жизнь важна», – добавили в ГСЧС.
