В Чугуеве сотрудники ГСЧС спасли лебедей из ледяного плена (видео)

Общество 11:17   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области показали видео, котором показаны кадры спасения двух лебедей в Чугуеве.

Как сообщили спасатели, лебеди примерзли ко льду на водоеме и не могли выбраться. Вызволять их принялись сотрудники ГСЧС.

«Офицеры-спасатели громады Александр Вострокнутов и Роман Бедный на лодке осторожно подплыли к птицам, освободили их из ледяного плена и доставили на берег», – пишут спасатели.

После чего спасенных птиц передали волонтерам, которые займутся их дальнейшей реабилитацией.

«Спасаем не только людей — каждая жизнь важна», – добавили в ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
