У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області показали відео, на якому показані кадри порятунку двох лебедів у Чугуєві.

Як повідомили рятувальники, лебеді примерзли до криги на водоймі і не могли вибратися. Визволяти їх взялися співробітники ДСНС.

“Офіцери-рятувальники громади Олександр Вострокнутов та Роман Бідний на човні обережно підпливли до птахів, звільнили їх з крижаного полону та доставили на берег”, – пишуть рятувальники.

Після чого врятованих птахів передали волонтерам, які займуться їхньою подальшою реабілітацією.

“Рятуємо не лише людей — кожне життя важливе”, – додали у ДСНС.