Live

У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)

Події 11:17   16.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області показали відео, на якому показані кадри порятунку двох лебедів у Чугуєві.

Як повідомили рятувальники, лебеді примерзли до криги на водоймі і не могли вибратися. Визволяти їх взялися співробітники ДСНС.

“Офіцери-рятувальники громади Олександр Вострокнутов та Роман Бідний на човні обережно підпливли до птахів, звільнили їх з крижаного полону та доставили на берег”, – пишуть рятувальники.

Після чого врятованих птахів передали волонтерам, які займуться їхньою подальшою реабілітацією.

“Рятуємо не лише людей — кожне життя важливе”, – додали у ДСНС.

Читайте також: ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці «прильоту» почалася пожежа

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині копи шукали винуватця ДТП два роки – що він зробив
На Харківщині копи шукали винуватця ДТП два роки – що він зробив
16.12.2025, 11:50
У Харкові та області почалися аварійні відключення – що відомо
У Харкові та області почалися аварійні відключення – що відомо
16.12.2025, 10:55
Як відключатимуть світло на Харківщині сьогодні – графіки
Як відключатимуть світло на Харківщині сьогодні – графіки
16.12.2025, 09:20
У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)
У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)
16.12.2025, 11:17
Били КАБами, БпЛА та дронами – що летіло на Харківщину, повідомив Синєгубов
Били КАБами, БпЛА та дронами – що летіло на Харківщину, повідомив Синєгубов
16.12.2025, 08:45
Іванов: без світла майже 200 тисяч жителів області, 5% знеструмлені постійно
Іванов: без світла майже 200 тисяч жителів області, 5% знеструмлені постійно
16.12.2025, 10:31

Новини за темою:

16.12.2025
ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці “прильоту” виникла пожежа
15.12.2025
ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом
14.12.2025
Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС
13.12.2025
Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження
12.12.2025
Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Чугуєві співробітники ДСНС врятували лебедів із крижаного полону (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 11:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області показали відео, на якому показані кадри порятунку двох лебедів у Чугуєві.".