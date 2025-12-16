Live

ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці “прильоту” виникла пожежа

Події 08:36   16.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці “прильоту” виникла пожежа

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників було 33 оперативних виїздів. 

При цьому пожежники виїжджали гасити сім загорянь. Одне – почалося у Куп’янському районі внаслідок російських обстрілів.

“Вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотником по раніше пошкодженій будівлі культури селища Великий Бурлук. В результаті сталася пожежа та руйнація. Жертв і постраждалих немає”, – уточнили в ДСНС.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Інтенсивність боїв зменшилася – дані Генштабу на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Били КАБами, БпЛА та дронами – що летіло на Харківщину, повідомив Синєгубов
Били КАБами, БпЛА та дронами – що летіло на Харківщину, повідомив Синєгубов
16.12.2025, 08:45
Сьогодні 16 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 грудня 2025: яке свято та день в історії
16.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 16 грудня: атаки РФ, бої, обстріли
Новини Харкова — головне 16 грудня: атаки РФ, бої, обстріли
16.12.2025, 08:57
ISW: блогери РФ скаржаться, що ситуація у Куп’янську “різко погіршується”
ISW: блогери РФ скаржаться, що ситуація у Куп’янську “різко погіршується”
16.12.2025, 07:39
Інтенсивність боїв зменшилася – дані Генштабу на 08:00
Інтенсивність боїв зменшилася – дані Генштабу на 08:00
16.12.2025, 08:19
Діти-заручники в Куп’янську, удар КАБів по передмістю – підсумки 15 грудня
Діти-заручники в Куп’янську, удар КАБів по передмістю – підсумки 15 грудня
15.12.2025, 23:01

Новини за темою:

15.12.2025
ДСНС: на Салтівці горів будинок – дівчина отруїлася чадним газом
14.12.2025
Що горіло на Харківщині протягом доби, розповіли у ДСНС
13.12.2025
Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження
12.12.2025
Масовані удари БпЛА по Харківщині: влучання по АЗС, пожежі (фото)
12.12.2025
Четверо людей загинули через побутові пожежі на Харківщині – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці “прильоту” виникла пожежа», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 08:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників було 33 оперативних виїздів. ".