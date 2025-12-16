ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці “прильоту” виникла пожежа

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників було 33 оперативних виїздів.

При цьому пожежники виїжджали гасити сім загорянь. Одне – почалося у Куп’янському районі внаслідок російських обстрілів.

“Вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотником по раніше пошкодженій будівлі культури селища Великий Бурлук. В результаті сталася пожежа та руйнація. Жертв і постраждалих немає”, – уточнили в ДСНС.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.