ГСЧС: ночью враг атаковал Великий Бурлук – на месте «прилета» начался пожар

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей было 33 оперативных выездов.

При этом, пожарные выезжали тушить семь возгораний. Одно – началось в Купянском районе в результате российских обстрелов.

«Ночью 16 декабря враг нанес удар беспилотником по ранее поврежденному зданию культуры поселка Великий Бурлук. В результате произошел пожар и разрушение. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 57 единиц взрывоопасных предметов.