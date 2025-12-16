Live

ГСЧС: ночью враг атаковал Великий Бурлук – на месте «прилета» начался пожар

Происшествия 08:36   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: ночью враг атаковал Великий Бурлук – на месте «прилета» начался пожар

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей было 33 оперативных выездов. 

При этом, пожарные выезжали тушить семь возгораний. Одно – началось в Купянском районе в результате российских обстрелов.

«Ночью 16 декабря враг нанес удар беспилотником по ранее поврежденному зданию культуры поселка Великий Бурлук. В результате произошел пожар и разрушение. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 57 единиц взрывоопасных предметов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
