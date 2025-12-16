Live

Интенсивность боев уменьшилась – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:19   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток на Харьковщине было пять боев. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться четыре раза около Обуховки.

На Купянском – украинские защитники отбили один штурм врага в районе Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 220 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5471 дронов-камикадзе и совершено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 – из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, на сегодняшний день следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
