Інтенсивність боїв зменшилася – дані Генштабу на 08:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Харківщині було п’ять боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися чотири рази біля Обухівки.
На Куп’янському – українські захисники відбили один штурм ворога у районі Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.
Втрати росіян, за даними Генштабу, сьогодні такі:
Читайте також: ISW: блогери РФ скаржаться, що ситуація у Куп’янську «різко погіршується»
Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 08:19