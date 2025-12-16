ISW: блогери РФ скаржаться, що ситуація у Куп’янську “різко погіршується”
В Інституті вивчення війни (ISW) передають, що російські блогери вже визнають: ситуація в Куп’янську для ЗС РФ стає дедалі гіршою.
Частина стверджує, що під контролем окупантом залишаються деякі позиції в центральній та північній частині міста, решта територій – “сіра” зона. Інформація інших – менш оптимістична.
“Інший мілблогер стверджував, що ситуація для російських військ у західній частині Куп’янська швидко погіршується; що підрозділи російської 68-ї мотострілецької дивізії «відчайдушно б’ються», і визнав, що українські війська просунулися в межах Куп’янська та Мирового”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
При цьому він писав, що ЗСУ змусили ворога відійти на лівий берег Осколу. Крім того, ймовірно, деякі успіхи в українських захисників є і на півночі області.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 грудня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції або нещодавно просунулися в західній частині Вовчанських Хуторів – районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ”, – додали експерти.
Ситуація на Борівському та Великобурлуцькому напрямках – без змін.
