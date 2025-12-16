ISW: блогеры РФ жалуются, что ситуация в Купянске «резко ухудшается»

В Институте изучения войны (ISW) передают, что российские блогеры уже признают: ситуация в Купянске для ВС РФ становится все хуже.

Часть утверждают, что под контролем оккупантом остаются некоторые позиции в центральной и северной части города, остальная территория «серая» зона. Информация других – менее оптимистичная.

«Другой блогер утверждал, что ситуация для российских войск в западной части Купянска быстро ухудшается; что подразделения российских 68-й мотострелковой дивизии «отчаянно бьются», и признал, что украинские войска продвинулись в пределах Купянска и Мирового», – отметили в Институте изучения войны.

При этом он писал, что ВСУ заставили врага отойти на левый берег Оскола. Кроме того, вероятно, некоторые успехи у украинских защитников есть и на севере области.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в западной части Волчанских Хуторов – районе, где, по предварительным данным российских источников, сохраняется присутствие российских войск», – добавили эксперты.

Ситуация на Боровском и Великобурлукском направлениях – без изменений.