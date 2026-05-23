Дожди и гроза, жара отступит. Прогноз погоды на 24 мая в Харькове и области
Прогноз погоды на воскресенье, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области в течение 24 мая местами ожидают кратковременный дождь 🌧 и грозу ⛈. В течение дня сохранится переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют северный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18°, днем от 21 до 26°.
В Харькове ночью прогнозируют кратковременный дождь, день пройдет без осадков.
Ветер ожидают северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем столбик термометра поднимется до 24 – 26°.
- • Дата публикации материала: 23 мая 2026 в 19:49;