СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео)

СБУ устроила морскую «бавовну» в порту Новороссийска: поразила подводным дроном «Sub Sea Baby» подлодку РФ класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo).

В результате эпического взрыва субмарина получила критические повреждения.

На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которыми россияне наносят удары по территории Украины.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

Стоимость подлодки класса «Варшавянка» составляет около $400 млн. Этот класс подлодок также известен под названием «Черная дыра» из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров. Построить новую такую ​​субмарину россиянам обойдется уже в $500 млн – из-за международных санкций.

Напомним, взорванная подлодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов «Sea Baby», которые выгнали российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Видео: СБУ