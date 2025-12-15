СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео)
СБУ устроила морскую «бавовну» в порту Новороссийска: поразила подводным дроном «Sub Sea Baby» подлодку РФ класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo).
В результате эпического взрыва субмарина получила критические повреждения.
На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которыми россияне наносят удары по территории Украины.
Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
Стоимость подлодки класса «Варшавянка» составляет около $400 млн. Этот класс подлодок также известен под названием «Черная дыра» из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров. Построить новую такую субмарину россиянам обойдется уже в $500 млн – из-за международных санкций.
Напомним, взорванная подлодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов «Sea Baby», которые выгнали российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.
Видео: СБУ
Читайте также: Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт; Теги: Новороссийск, подводная лодка, подводный дрон, подлодка, СБУ, субмарина Варшавянка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео)», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 21:53;