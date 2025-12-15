Live

СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео)

Украина 21:53   15.12.2025
Оксана Якушко
СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео) Скриншот

СБУ устроила морскую «бавовну» в порту Новороссийска: поразила подводным дроном «Sub Sea Baby» подлодку РФ класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo).

В результате эпического взрыва субмарина получила критические повреждения.
На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которыми россияне наносят удары по территории Украины.

Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.
Стоимость подлодки класса «Варшавянка» составляет около $400 млн. Этот класс подлодок также известен под названием «Черная дыра» из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров. Построить новую такую ​​субмарину россиянам обойдется уже в $500 млн – из-за международных санкций.

Напомним, взорванная подлодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов «Sea Baby», которые выгнали российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Видео: СБУ

Читайте также: Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
15.12.2025, 16:20
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
Новости Харькова — главное 15 декабря: цены на елки, удар по Дергачевщине
15.12.2025, 22:10
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде
15.12.2025, 14:58
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали
15.12.2025, 17:44
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
25-летняя девушка погибла после ДТП вблизи Харькова: полиция ищет свидетелей
15.12.2025, 13:46
СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео)
СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео)
15.12.2025, 21:53

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «СБУ впервые потопила российскую подлодку в Новороссийске дроном (видео)», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 21:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ устроила морскую «бавовну» в порту Новороссийска: поразила подводным дроном «Sub Sea Baby» подлодку РФ класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo).".