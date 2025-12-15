Live

Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали

Происшествия 17:44   15.12.2025
Оксана Якушко
Женщину, участвовавшую в продаже младенцев из клиники Харькова, экстрадировали

Киевские полицейские экстрадировали из Германии участницу преступной группы, которая под прикрытием суррогатного материнства продавала младенцев за границу, сообщает Нацполиция Украины.

Эту масштабную преступную схему столичные следователи разоблачили в августе 2023 года. Тогда полицейские разоблачили двух владельцев частных клиник в Киеве и Харькове, которые подыскивали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали им за деньги родить детей от иностранных доноров под прикрытием суррогатного материнства.

В свидетельстве о рождении младенцев указывали родителям иностранца-заказчика, что давало ему законные основания вывезти ребенка за границу – такая услуга стоила до €70 тысяч за ребенка. Роженицам же обещали €12 тысяч, но чаще женщины не получали этих денег.

В «бизнесе» участвовали 12 человек: переводчики, адвокаты, медицинские работники и менеджеры. Часть участников уже получила приговор.

Полицейские, благодаря взаимодействию с иностранными партнерами, разыскали одну из участниц группировки в Германии и экстрадировали ее в Украину.

Представительницу медицинской компании, курировавшей процесс «подсадки» эмбрионов и фактически эксплуатировавшей украинских женщин, содержат под стражей. За участие в организованной преступной схеме ей грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Автор: Оксана Якушко
