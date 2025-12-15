Live

Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували

Події 17:44   15.12.2025
Оксана Якушко
Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували

Київські поліціянти екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон, повідомляє Нацполіція України.

Цю масштабну злочинну схему столичні слідчі викрили у серпні 2023 року. Тоді поліціянти викрили двох власників приватних клінік у Києві та Харкові, що підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від іноземних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

У свідоцтві про народження немовлят вказували батьком іноземця-замовника, і потім на цій підставі вивозили дитину за кордон – така послуга коштувала до €70 тисяч за дитину. У «бізнесі» брали участь 12 осіб: перекладачі, адвокати, медичні працівники, та менеджери. Частина учасників уже отримала вирок.

Породіллям обіцяли €12 тисяч, але найчастіше жінки не отримували цих грошей.

Наразі поліціянти, завдяки взаємодії з іноземними партнерами, розшукали одну з учасниць угруповання у Німеччині та екстрадували її до України.

Представницю медичної компанії, яка курувала процес «підсадки» ембріонів та фактично експлуатувала українських жінок, тримають під вартою.

За участь в організованій злочинній схемі їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Читайте також: На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Підприємця в Харкові оштрафували на 119 тис грн за нелегальну торгівлю вейпами
Підприємця в Харкові оштрафували на 119 тис грн за нелегальну торгівлю вейпами
15.12.2025, 19:07
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
15.12.2025, 16:44
На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною
На вулиці в Харкові пограбували жінку, яка гуляла з дитиною
15.12.2025, 16:20
Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували
Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували
15.12.2025, 17:44
Новини Харкова — головне 15 грудня: ціни на ялинки, удар по Дергачівщині
Новини Харкова — головне 15 грудня: ціни на ялинки, удар по Дергачівщині
15.12.2025, 16:47
Меморандум про співпрацю з «Карітас-Спес-Харків» підписала міськрада
Меморандум про співпрацю з «Карітас-Спес-Харків» підписала міськрада
15.12.2025, 18:19

Новини за темою:

28.10.2023
Оплата – болюче питання. Лікар з Харкова порівняв роботу в Україні і Німеччині
24.10.2023
Переселенка з Вовчанська відкрила клініку в Харкові: історія успіху
01.05.2023
Серійний донор сперми у Нідерландах став батьком 550 дітям. Його зупинив суд


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 17:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Київські поліціянти екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи, що під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон, повідомляє Нацполіція України.".