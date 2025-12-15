Жінку, причетну до продажу немовлят з клініки Харкова за кордон, екстрадували

Київські поліціянти екстрадували з Німеччини учасницю злочинної групи, яка під прикриттям сурогатного материнства продавала немовлят за кордон, повідомляє Нацполіція України.

Цю масштабну злочинну схему столичні слідчі викрили у серпні 2023 року. Тоді поліціянти викрили двох власників приватних клінік у Києві та Харкові, що підшукували жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонували за гроші народити дітей від іноземних донорів під прикриттям сурогатного материнства.

У свідоцтві про народження немовлят вказували батьком іноземця-замовника, і потім на цій підставі вивозили дитину за кордон – така послуга коштувала до €70 тисяч за дитину. У «бізнесі» брали участь 12 осіб: перекладачі, адвокати, медичні працівники, та менеджери. Частина учасників уже отримала вирок.

Породіллям обіцяли €12 тисяч, але найчастіше жінки не отримували цих грошей.

Наразі поліціянти, завдяки взаємодії з іноземними партнерами, розшукали одну з учасниць угруповання у Німеччині та екстрадували її до України.

Представницю медичної компанії, яка курувала процес «підсадки» ембріонів та фактично експлуатувала українських жінок, тримають під вартою.

За участь в організованій злочинній схемі їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.